Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 44’e yükseldi. Terör örgütü PKK’nın dört yıl önce 20 yaşındayken kaçırdığı oğlu Emrah Akkuş için eyleme katılan Fahrettin Akkuş “Oğlum 2015’ten beri kayıp. PKK terör örgütü dağa kaçırdı. Çocuğum yüzünden felç geçirdim. Bu çocuğu almadan buradan gitmem. Çocuğuma da sesleniyorum çıksın gelsin” dedi.

Acılı bekleyişin 18’inci gününde ailelere ziyaretler de sürdü. Şırnak’tan gelen Jırki ve Tatar ailelerinin temsilcileri, annelerle görüşerek, desteklerini iletti. Tatar ailesinden Arslan Tatar, yaptığı açıklamada, oturma eylemi yapan annelerin yanında olduklarını göstermek amacıyla geldiklerini söyledi. Tatar, “Analarımızın acılarını paylaşmaya geldik. Onların yanında olduğumuzu söyledik. Artık bu saatten sonra kimse ölmesin diyoruz. Huzur, barış ve kardeşlik gelsin. Hep birlikte ülkemize sahip çıkalım. Şer odaklarını ve nifak tohumlarını bertaraf edelim. Bundan sonra çocuklarımızın eğitimiyle uğraşalım. Kan dökülmesine sebep olanları Allah kahretsin. Bu coğrafyada çok acılar çektik, analar artık ağlamasın” diye konuştu.

“TERÖRE KARŞI TEK YÜREK”

Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin’deki bazı sivil toplum kuruluşları da “Teröre karşı tek yürek, tek ses” sloganıyla Diyarbakır annelerine destek açıklaması yaptı. Şırnak Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, “Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerimiz, sizlerin gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Bu eylem, zulme başkaldırıdır. Onların yanındayız, yaşadıkları acıyı hissediyoruz, mücadelelerine ortak olduğumuzu buradan haykırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada oturma eylemi yapan anne Remziye Akkoyun’u tehdit ettiği gerekçesiyle M.N.G (68) adlı HDP’li gözaltına alındı.