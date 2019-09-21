Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1986 yılından bu yana terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda 28 kişinin şehit olduğu Koçkar köyünde yaşayan vatandaşların teröre öfkesi büyüyor. Köy muhtarı Mehmet Zeki Yıldız HDP’nin Kürtlerin hakkını savunmadığını belirterek “Yirmi sekiz şehidimiz var. PKK’ya karşı mücadelemize kanımızın son damlamıza kadar devam edeceğiz. Devletimizin yanındayız. Tek bayrak tek vatan tek millet tek devletiz” dedi.

Saldırıda oğlunu kaybeden Ebedin Yıldız ise iki torunun yetim kaldığını belirterek “Onlar teröristtir, İslam düşmanıdırlar. İnsanları katletmek için ortaya çıkmışlar. Oyunu HDP’ye verenlerin de PKK’dan bir farkı yoktur. Sistemleri ve amaçları bir. Onlara yardım eden PKK’nın amaçlarına yardım etmiş oluyor” diye konuştu.