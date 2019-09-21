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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
21.09.2019 - 09:56 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."
Etiketler : ırak,kuzey,hava harekatı,
651667 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651667.aspx
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