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İçişleri Bakanlığından 'Aranan Şahıslar Operasyonu'
21.09.2019 - 10:10 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonu” gerçekleştirildi. 7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.
Etiketler : içişleri bakanlığı,aranan şahıslar operasyonu,
651672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651672.aspx
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