Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rizeli Neslican Tay, sosyal medyanın en çok konuştuğu ve paylaştığı kişi oldu. Tay’ın sevenleri fotoğrafını paylaşarak kendisine Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

NESLİHAN TAY'IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Neslican Tay’ın cenazesi 21 Eylül Pazar günü Rize’de merkez Sahil Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi'nde toprağa verilecek.