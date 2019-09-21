Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz." dedi.

Erdoğan, "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim." diye konuştu.

"SINIR BOYUNDA HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI"



"Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır."

Fırat'ın doğusundaki adımlara ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden, buraları arındırmış olacağız, temizlemiş olacağız. İnancımız budur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hirbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz." dedi.