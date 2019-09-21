Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret ettikten sonra New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada sigara yasağı konusuna değinerek, "Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen "Sigara konusundaki hassasiyetinizi biliyoruz. Yasaklar konusunda bir esneme görüyor musunuz? Genişletilmesi konusunda bir düşünceniz var mı?" sorusuna cevap verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Ben şimdi bakıyorum; aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum. Yazılı kaide girmek suretiyle şoför de arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Batı ülkelerinin bazıları dışarıda bile sigarayı yasakladı. Şimdi biz insanımızın sağlığını ön plana çıkarmayacak mıyız? Bu işin üzerine çok daha sıkı gideceğiz. Para cezası ne gerekiyorsa olacak.

Bir de elektronik sigara hikayesi var. Sanki dudak alışkanlığı içinmiş, zararı yokmuş. Hepsi hikaye. Onda da nikotin var, aynı numara var. Onda gümrük sıkıntıları da vardı. Onunda ülkemize girişini yasaklamak ve vergi olayında da onlara da ciddi vergi koymakla işi çözeceğiz.

Nargile konusunda da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Tam aksine nargile sigaradan daha zararlıdır."