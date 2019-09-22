Kendilerine ait villalardan pek çıkmayan eski paşalar hakkında mahkeme müebbet hapis cezası vermiş, sanıkların yaş ve sağlık durumları nedeniyle cezaları yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol gereği karakola imza verme zorunluluğuna dönüştürülmüştü. Emekli paşaların, nerede ve nasıl imza verdikleri bilinmiyor.
Kamuoyunda ‘28 Şubat post modern darbesi’ olarak bilinen olay, 28 Şubat 1997’de Millî Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlamış ve dönemin başbakanı Necmettin Erbakan’ın istifasıyla sonuçlanan bir süreç yaşanmıştı. Millî Güvenlik Kurulundan o dönem çıkan 18 maddelik bildiride, ordunun hükûmete laiklik konusunda sert uyarıları yer alıyordu.
Bodrum paşaları!
22.09.2019 - 02:31 | Son Güncelleme: 22.09.2019 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Orgeneral Çetin Doğan, Erol Özkasnak’ın da aralarında bulunduğu birçok paşanın Bodrum’da yaşadıkları öğrenildi.
Kendilerine ait villalardan pek çıkmayan eski paşalar hakkında mahkeme müebbet hapis cezası vermiş, sanıkların yaş ve sağlık durumları nedeniyle cezaları yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol gereği karakola imza verme zorunluluğuna dönüştürülmüştü. Emekli paşaların, nerede ve nasıl imza verdikleri bilinmiyor.
Etiketler : 28 şubat,çevik bir,ismail hakkı karadayı,
651811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651811.aspx
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