Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendilerine ait villalardan pek çıkmayan eski paşalar hakkında mahkeme müebbet hapis cezası vermiş, sanıkların yaş ve sağlık durumları nedeniyle cezaları yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol gereği karakola imza verme zorunluluğuna dönüştürülmüştü. Emekli paşaların, nerede ve nasıl imza verdikleri bilinmiyor.

Kamuoyunda ‘28 Şubat post modern darbesi’ olarak bilinen olay, 28 Şubat 1997’de Millî Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlamış ve dönemin başbakanı Necmettin Erbakan’ın istifasıyla sonuçlanan bir süreç yaşanmıştı. Millî Güvenlik Kurulundan o dönem çıkan 18 maddelik bildiride, ordunun hükûmete laiklik konusunda sert uyarıları yer alıyordu.