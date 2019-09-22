Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce ortak devriyelerde TSK’ya ait helikopterlerin Türkiye sınırına yakın noktalarda, ABD helikopterlerinin ise Suriye tarafında yaptığı devriye görevi, dün ise Tel Abyad ve iç kesimlerinde gerçekleştirildi. Tel Abyad üzerinde iki ülkeye ait 4 helikopterin ortak uçuşu Türkiye sınırından da çıplak gözle izlendi. Yaklaşık 1 saat süren devriye görevinin bitişinin ardından helikopterler yeniden Akçakale’ye döndü. Askerî personellerini indiren Türkiye’ye ait helikopterler Şanlıurfa’ya dönerken, ABD’ye ait helikopterler ise Suriye’deki üs bölgesine geri dönüş yaptı. Öte yandan helikopterlerin devriye görevi sırasında sınır hattının Suriye tarafında anız yakılmasıyla oluşan alevlerin yoğun duman çıkardığı görüldü.