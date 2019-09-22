Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İdlib’de muhtemel yeni bir göç dalgası yaşanması ve güvenli bölgenin kurulamaması hâlinde ‘kapıları açarız’ sözlerinin Avrupa’yı tedirgin ettiğini söyledi. Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından yenilenen Avrupa Parlamentosunun (AP) vekilleri ile 16-18 Eylül’de Strazburg’da bir araya gelen Karayel, yaptığı görüşmeleri ve edindiği izlenimleri anlattı. Karayel, hâlâ AP’de ciddi bir PKK ve FETÖ lobisi olduğunu söyleyerek “Aktif çalışıyorlar. PKK destekçilerinin Konsey’in önünde sürekli çadırları bulunuyor. PKK’lılar AB binalarında oturup kalkıyor. AP üyeleriyle sürekli iletişim halindeler” dedi. FETÖ’nün, 15 Temmuz’dan sonra çok farklı kanalları kullanarak AB kurumlarına girdiğini ifade eden İsmail Emrah Karayel “Birçoğu kendisini gizliyor, FETÖ’cü olarak tanıtmıyor. Girdikleri yerlerde Türkiye aleyhinde faaliyette bulunuyorlar. Alman parlamenterlerin FETÖ’ye sempatisi var” diye konuştu.

6 MİLYAR AVROYU BİZ VERELİM

Karayel, Avrupa’da Türkiye’nin çok yakından izlendiğini belirterek “Özellikle Cumhurbaşkanı’mızın söylediği sözleri ciddi şekilde takip ediyorlar. Cumhurbaşkanı’mızın ‘Kapıları açarız’ sözü karşısında ‘Aman kapıları açmayın’ ifadelerinin kullanıldığını gördük” ifadesini kullandı.

İsmail Karayel, AP üyelerine yeni bir mülteci akını olması durumunda Türkiye’nin bunu kaldıramayacağını hatırlattıklarını ifade ederek “Hâlâ siyasi irade ortaya koymadıklarını söyledik. Mültecilerin hedefinde gelişmiş ülkeler bulunuyor. Onun için elinizi taşın altına koymaları gerektiğini ifade ettik. Bazı AP üyeleri, ‘size para verdik’ şeklinde sözler söylüyorlar. Bugüne kadar 2 milyar avrodan biraz fazla bir para geldi. Bu para doğrudan Suriyeli mültecilere ve onlar için yapılan projelere aktarıldı” şeklinde konuştu.

AP üyelerine mülteciler konusunda teklifte de bulunduklarını kaydeden Karayel, şunları söyedi:

“AP üyelerine ‘Gelin bir anlaşma yapalım. Biz hazırız. Size 6 milyar avro, yanında da 4 milyon 500 bin mülteciyi verelim’ teklifinde bulunduk. ‘Aman vermeyin’ dediler. Biz kendilerine bu zamana kadar 40 milyar dolar harcadığımızı söyledik. Türkiye’nin daha fazla mülteciyi kabul edemeyeceğini, sınırlara ördükleri duvar ve tel örgülere güvenmemelerini, Avrupa’nın sınırlarına gelebilecek 3 milyon mülteciyi kontrol edemeyeceğini, bu nedenle bırakın 3 milyon insanı 3 milyon karıncayı bile kontrol etmenin neredeyse mümkün olmadığını ifade ettik.”

ONLARIN GÜNDEMİ KAYYUMLAR

AP’li parlamenterlerin Diyarbakır’da HDP binasında nöbet tutan annelerden haberi olmadığını belirten Karayel, “Onlar daha çok görevden alınan üç belediye başkanını gündemde tutuyorlar. Görevden alınanları bize söyleyince biz de daha önceki soruşturmalarını, göreve geldikten sonraki terörist cenazelerine katılmalarını, teröre yardım ve yataklık yaptıklarını anlattık” ifadelerini kullandı.

Karayel, görüşmeler sırasında bir oturumda ‘Kürdistan’ ifadesi olduğunu söyleyerek, “Oturumda ‘Kürdistan’daki İnsan Hakları ve AB’nin Rolü’ diye bir ifade vardı. O toplantıda görevden alınan belediye başkanlarını konuşacaklardı. Biz ‘Burası AB’nin resmi bir kurumu. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok. Bu toplantıda Türkiye konuşulacak’ dedik. Sonra oturumun ismi değiştirildi” açıklamasında bulundu.

GÖRÜŞMELER HIZLANACAK

Parlamenterlerle yapılan görüşmeler sırasında masada üç temel konu olduğunu ifade eden İsmail Emrah Karayel, şunları söyledi: Bir tanesi Gümrük Birliği’nin güncellenmesi. İkincisi, vize serbestisi ve diğeri de yeni fasılların açılması. Vize serbestisi ile ilgili 72 kriter vardı, 66 tanesi tamamlandı. Yakında görüşmeler hızlanacak. Gümrük Birliği konusunda 2020 ortasında Almanya’nın dönem başkanlığında olumlu gelişmeler olmasını bekliyoruz.