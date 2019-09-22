Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz sezonun bitmesiyle son baharın yaşandığı şu günlerde Giresun, Trabzon ve Gümüşhane yaylalarında kar yağışları başladı. Yağan kar yer yer 5 santimetreyi buldu. Giresun'un Sisdağı, Karadoğa ve Çalık yaylalarında aralıklarla yağan kar nedeniyle kısa sürede dağlar beyaza bürüdü.



