Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Hamdi Yüksek (64) otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek park halindeki araca çarptı. türkiyegazetesi
2 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ
112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Hamdi Yüksek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.