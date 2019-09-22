Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Hamdi Yüksek (64) otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek park halindeki araca çarptı. türkiyegazetesi
2 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ
112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Hamdi Yüksek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen hayatını kaybetti
22.09.2019 - 10:35 | Son Güncelleme: 22.09.2019 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Hamdi Yüksek (64) otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek park halindeki araca çarptı. türkiyegazetesi
Kaynak: İHA
Etiketler : kalp krizi,samsun,kaza,ölüm,
651854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651854.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER