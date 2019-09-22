Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de, yeni alınan ikinci el otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi. Denizhan Günay idaresindeki 33 DOH 06 plakalı otomobilde Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. türkiyegazetesi

1 SAAT ÖNCE İKİNCİ EL OLARAK ALMIŞ

Alevleri gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücünün itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak aldığını söylediği öğrenildi.





