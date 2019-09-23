Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, “Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli” dedi.

Başkan Trump’a yakın bir isim olan Güney Carolina Senatörü Graham, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında New York’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyi değerlendiren Graham, Erdoğan ile Suriye’deki gelişmeleri ve F-35 programını ele aldıklarını ifade etti.

SURİYE’Yİ BiR ARADA TUTUYOR

Görüşmenin çok iyi geçtiğini vurgulayan Lindsey Graham, şunları kaydetti: “Türkiye’nin, Suriye’nin bir arada tutulması noktasında, Suriye’nin kuzeydoğusunda DEAŞ’a karşı ve Esad’ın askerî olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir. En önemlisi ise Türkiye, İdlib’de yaşayan 4 milyon insanın katledilmesini engelliyor. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli. Türkiye sadece Suriye değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik.”

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu-Batı Enstitüsü’nce düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. Ayrıca ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir otelde düzenlenen basına kapalı yemekte buluştu.