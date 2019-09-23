Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da, PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler HDP il binası önündeki oturma eylemini 20’nci günde de sürdürdü.

PKK’nın 2015’te kaçırdığı kızı Fadime için Kütahya’dan Diyarbakır’a gelen Hatice Levent’le birlikte eylemci sayısı 45’e yükseldi.

Eylem sırasında HDP binasına giren bazı kişilerin ailelerle dalga geçmesi ortamın gerilmesine sebep oldu. Daha önce de tehdit edilen aileler yaşanan olayı protesto ederek “Susma sustukça sıra gelecek.”, “Kahrolsun PKK” sloganları attı. Polisin araya girmesiyle gerginlik kısa sürede yatıştı. Yaşanan tahrik sonrası polis parti binası önündeki güvenlik tedbirlerini artırdı.

Güvenlik güçlerinin sakinleştirdiği ailelerden oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya da HDP il binasının penceresine ay yıldız desenli şal astı. Kaya “Her şey HDP’nin altından çıkıyor. Bunların eş başkanları ile görüştüm, kendisi itiraf etti. Her şey buradan çıkıyor, battaniyeleri, kolileri ve delilleri kaybediyorlar. 20 gündür buradayız kışın da burada kalacağız ve burayı kapatmadan gitmeyeceğim” dedi.

Kaçırılan oğulları Emrah için eyleme katılan Bilal Avunan “Cizre’de HDP binasına gittim ve onlara oğlumu sordum. Bana ‘Oğlunu götürdük, PKK’ya verdik’ dediler. Vallahi elimde olsa Selahattin Demirtaş’ı paramparça ederim” ifadelerini kullandı.

Yeğeni için eyleme katılan Muhittin Avunan ise “En büyük Kandil burasıdır. Polisimize, askerimize silah sıkanlar bunlardır” ifadelerini kullandı.

Kızı Yasemin Ballı’nın 2014’te dağa kaçırıldığını belirten anne Yıldız Ballı “Bu annelerin, bu zulme ‘Dur’ demelerinin zamanı geldi de geçiyor bile. Yeter artık, yüreğimiz yanıyor” dedi.

Oğlu Müslüm için eyleme katılan Songül Altındaş da “Çocuklarımız getirilene kadar susmayacağız” diye konuştu.