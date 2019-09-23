Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır, Muş ve Batman gibi birçok ilde yaşayan Hiyan aşireti, yıllardır PKK’ya karşı verdiği mücadeleyle biliniyor. PKK’lıların Koçkar’ın dağlarına giremediğini belirten şehit yakınları, terör örgütünün bebek, kadın, yaşlı dinlemeden Kürtleri öldürdüğünü söyledi. Aşiret mensupları içinde 28 şehitle en çok şehit veren Koçkar Mahallesi’nde şehitler anıtı kurulduğunu kaydeden Amil Yatçı “Hiyan aşireti 23 muhtarlığa sahip. Biz PKK zihniyetini kabul etmeyen ve karşı çıkan bir aşiretiz. 59 şehidimiz içinde iki aylık bebek de var, 93 yaşındaki yaşlımız da... Amcamın kızını sırf onlara ekmek vermediği için 26 kurşunla şehit ettiler. Babam Hasan Yatçı 1993 yılında 196 mermi ile şehit oldu. PKK’nın zihniyeti Ermeni davasıdır. Yani Kürtlerle bir alakası yok. Onların davası küfür davasıdır. Gelir kaynakları da HDP’dir. Aşiretimiz bunlarla kanının son damlasına kadar savaş verecektir” dedi.