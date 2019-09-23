Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olarak tayin edilen Egemen Bağış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Devletimin bir neferi ve milletimin bir hizmetkârı olarak yıllarca yurt içinde ve dışında sivil toplum kuruluşlarında, siyasi kurum ve partilerde, devletimizin yasama ve yürütme kurumlarında, üniversitelerimiz ve akademik platformlarda ve özel sektörde edindiğim tecrübeleri bundan sonra diplomasi alanında ülkem için değerlendirebileceğim için onur duyuyorum. Rahmet ve minnetle andığımız, ülkemiz için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan diplomatlarımızın meslektaşı olmaktan da gurur duyuyorum. Hayata bakış açımız, devletimizin nerede ihtiyacı olursa milletimize ve devletimize orada elimizden geldiğince en iyi hizmeti vermeyi gerektirir. Yaklaşık 14 yıl milletvekilliği, beş sene bakanlık gibi makamlarda hizmet verdikten sonra büyükelçilik gibi onurlu bir temsil makamında da aynı anlayışla çalışacağız. Yeni üstlendiğimiz bu onurlu sorumluluğu yerine getirmeye çalışırken eşim Beyhan ve ben herkesin destek ve yardımı bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun” dedi.