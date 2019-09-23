Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşçiler, eylemlerinin 26’ncı gününde İBB’nin Saraçhane’deki binasının karşısındaki Şehzadebaşı Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. “Emeğe Sahip Çık” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, işçiler aileleri ve kendilerine destek veren vatandaşlarla kahvaltı yaptı. İşçilerin temsilcisi eski İSPARK çalışanı Umut Aydoğan, hazırlanan ortak metni okudu. Aydoğan, haklı davalarında sonuna kadar mücadele edeceklerini, yılmadan, yıkılmadan hakları olan işlerine geri dönünceye kadar da eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.