İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Şırnak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
23.09.2019 - 07:59 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 08:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Etiketler : şırnak,terör,haberler,
652039 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652039.aspx
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