Takviye amaçlı gönderilen sevkiyat sabahın erken saatlerinde Hatay'a ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan 20’nin üzerindeki ZPT askeri araçların ve komandoların, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor
23.09.2019 - 11:47 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : sınır,sevkiyat,
652088 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652088.aspx
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