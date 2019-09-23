İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak’ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi
23.09.2019 - 12:38 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9’a yükseldiği bildirildi.
Etiketler : terörist,
652095 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652095.aspx
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