Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Servis şoförlüğü yapan baba Ali ve anne Zübeyde Dinçer'e haber verilirken, sağlık ekipleri de evin önünde hazır bekletildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.

Evli ve 6 aylık bir kız bebeği olduğu öğrenilen Dinçer'in kız kardeşinin düğünü için gelecek hafta baba ocağına gelme hazırlığı içinde olduğu bildirildi.