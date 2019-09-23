Servis şoförlüğü yapan baba Ali ve anne Zübeyde Dinçer'e haber verilirken, sağlık ekipleri de evin önünde hazır bekletildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.
Evli ve 6 aylık bir kız bebeği olduğu öğrenilen Dinçer'in kız kardeşinin düğünü için gelecek hafta baba ocağına gelme hazırlığı içinde olduğu bildirildi.