Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehidin akşam 20.00’de Kocaeli’ye gönderileceğini belirten Sezer, “Hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Şehidimiz Kuzey Irak’ta bir hain saldırı sonucunda şehit düştü. Cenaze namazı yarın kılınacak. Çünkü biliyorsunuz saldırıda iki şehidimiz var. Akşam saat 20.00’de uçaklar oradan yolcu edilecek. Cenaze töreni de yarın Gölcük Değirmendere Merkez Camii’nde olacak. Saati daha tam belli değil. Akşam belli olacaktır” dedi.