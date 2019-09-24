Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı trafikte ‘çakar’ kullanarak sanki ayrıcalıklı bir sınıf varmış gibi bir algıya sebep olan ve usulsüz emniyet şeridi kullanarak trafik kurallarına uymadan kendilerine geçiş üstünlüğü sağlayanlar için harekete geçti. Bu kapsamda ‘Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ yayımlandı. Ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile ‘devletin en üst protokolü’nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bunların koruma araçları ‘çakar’ şeklinde tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerini kullanabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta ‘çakar’ kullanılmayacak. Makamların korumasından sorumlu araçlar da sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemlerini aktif olarak kullanacak. Bu usul ve esasların yürürlüğe gireceği 1 Kasım 2019 tarihinden etkin bir denetim başlayacak. Belirlenen esaslara uymadığı tespit edilen araçlar trafikten menedilecek.



Geçiş üstünlüğü tepe lambası ile

Hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli bir geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak. Mecburi hâllerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Trafik muayenesinde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının “ağır kusur” olarak nitelendirilmesi için çalışma başlatıldı.