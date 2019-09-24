Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçundan on seneye kadar hapis istemiyle 19 Eylül’de Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkmıştı. Duruşma sonrasında Anadolu 12. Asliye Mahkemesi hâkimesi S.Ş.U. ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirdi ve bunu “Perşembenin sürprizi” açıklamasıyla sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine S.Ş.U. hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından inceleme başlatıldı. HSK Başkanvekili, 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Twitter’dan yaptığı açıklamada “İnceleme tamamlanınca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı tartışılıp 06 Mart 2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11 Mart 2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesi’nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır. İncelemede ilk saptanan resmî gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi olup fotoğrafta yer alan hâkimin 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi olduğudur” ifadelerini kullandı. S.Ş.U. da sosyal medyada yaşanan tepkiler üzerine mazeret iznine ayrılarak dün adliyeye gelmedi, bakması gereken duruşmalar için başka hâkim görevlendirildi. S.Ş.U’nun yaklaşık 20 gün evvel bu mahkemedeki vazifesine başladığı öğrenildi.



TATLITUĞ’DAN AÇIKLAMA:

Fotoğraftaki yargıç davama bakmadı

Sosyal medyada fotoğrafla ilgili tepkiler üzerine Kıvanç Tatlıtuğ da Twitter hesabında kısa bir açıklama yaptı. Tatlıtuğ, “Fotoğraftaki hâkim, benim davama bakan hâkim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim” ifadesini kullandı. Öte yandan, HSK başkanvekili Yılmaz, paylaşımında Tatlıtuğ’un yargılandığı davayla ilgili tutanağı da paylaştı. Duruşma tutanağında da Kıvanç Tatlıtuğ’un yargılandığı İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi hâkiminin, fotoğrafı paylaşan hâkimeden farklı bir isim olduğu görülüyor.