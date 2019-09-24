TikTok denilen uygulamayla mahkeme salonunda yapılan ‘eğlenceli’ paylaşımlar tartışmaya yol açarken adalet dağıtılan yerlerde bu tür paylaşımların nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar “Lütfen birisi montaj desin. Bu hâle düştü mü memleket?” derken bazıları da “Hak hukuk kimlere emanet. Adalet çoluk çocuğa kaldı” yorumunda bulundu.
TikTok hakimeleri tepki çekti
24.09.2019 - 03:11 | Son Güncelleme: 24.09.2019 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mahkeme salonunda, üzerinde cübbe ile paylaşım yapan yargı mensupları büyük tepki çekti.
Etiketler : tiktok,hakim,sosyal medya,
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652218 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652218.aspx
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