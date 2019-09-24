Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TikTok denilen uygulamayla mahkeme salonunda yapılan ‘eğlenceli’ paylaşımlar tartışmaya yol açarken adalet dağıtılan yerlerde bu tür paylaşımların nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar “Lütfen birisi montaj desin. Bu hâle düştü mü memleket?” derken bazıları da “Hak hukuk kimlere emanet. Adalet çoluk çocuğa kaldı” yorumunda bulundu.