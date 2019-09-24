Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.

Burada konuşan Erdoğan, 11 Eylül’ün geride çok kötü bir miras bıraktığını belirterek “Medeniyetler çatışması, ırkçılık, ötekileştirme, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının artması bu mirasın sadece bir kısmıdır” diye konuştu.

Tüm dünyada ve özellikle Batı toplumlarında Müslümanlara karşı ön yargılı yaklaşımların zemin kazandığını gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

İşte bunu Yeni Zelanda’da da gördük. Peygamber efendimizin Aleyhisselatü vesselam mübarek şahsına yönelik ahlakla, edeple, insanlıkla asla bağdaşmayan saldırılar yaşandı, yaşanıyor. İslam’la, insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı terör örgütleri üzerinden hak ve özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışıyor. El Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş- Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor. Oysa bu örgütlerin Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Nijerya’da, Türkiye’de, Afganistan’da ve diğer İslam coğrafyalarında katlettiği masumların neredeyse tamamı Müslümanlardır. Müslüman’ın Müslüman’a kanı, canı, malı, ırzı haramdır.

Çıkarları için bölgemizi yangın yerine çevirenlerin menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları görmüyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda İklim Zirvesi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye’nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti: 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4’te 3 oranında düşürdük. 2023’te bisiklet yollarını bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız.



IRKÇILIK UYARISI

Neonaziler DEAŞ kadar tehlikelidir

Hiç kimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigâne kalamaz, kalmamalıdır. Neonazi örgütler bugün insanlık için DEAŞ kadar tehlikelidir. DEAŞ, El Kaide gibi örgütlerle mücadelede sergilenen o kararlılık muhakkak bu şer şebekeleriyle mücadelede de gösterilmelidir. Yoksa Müslümanlara yönelik ırkçı saldırıların önüne geçilmesi mümkün değildir.

Şu anda Keşmir’in acısı bizim acımızdır, Arakan’ın acısı bizim acımızdır, Filistin’in acısı bizim acımızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun, Suriye’nin acısı bizim acımızdır. ‘Hayır, ben bunu duymazlıktan gelirim’ diyemeyiz, duymaya mecburuz. Bütün imkânlarımızla yanlarında olmaya mecburuz. Unutmayalım, haksızlık karşısında susan sadece dilsiz şeytandır. Zulüm ve adaletsizlik karşısında herkes sussa şunu bilelim ki biz susmayız.

Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hakkını aramaya devam edeceğiz.



FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan “TÜRKEN Vakfı Geleneksel Yemeği”nde de şunları kaydetti: Biliyorsunuz bu ülkede geçmişten beri ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunuyor. FETÖ’cü hainlerin de iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve aynı zamanda Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız. Pensilvanya’daki şarlatan başta olmak üzere tüm katillerden ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız.