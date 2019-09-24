Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ’nün en büyük ihanet alanlarından birisinin siber güvenlik alanı olduğunu belirterek “15 Temmuz’dan bugüne kadar toplam ele geçen 2 milyon 59 bin dijital materyalin bir milyon 797 bini incelenmiş durumdadır. FETÖ meselesi ve davaları ilk başladığında bize ‘400 bin materyal var elimizde bunu bitirin FETÖ’nün bütün davalarını çözmüş olacağız’ dediler. Ancak takdir edersiniz ki, birbiri içerisine girmiş bir Matruşka’dan böyle bir şey çıkması da çok doğaldır, bundan sonrası da çıkması tabiidir” dedi.

Orta Doğu’da istikrara, içeride de terörün bitirilmesine odaklanılması gerektiğini ifade eden Soylu “Bizim Orta Doğu’da ne işimiz var” gibi yaklaşımların, baştan savma ve popülist ifadeler olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti: Başkaları 9 bin kilometre öteden gelecek Amerika, oralarda bir şeyler yapmaya çalışırken bize sırtımızı dönme aklını verenler, beni bağışlayın akıldan yoksundurlar.

Süleyman Soylu, Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısının 33 bin olduğunu belirterek “Gerçekleştirdiğimiz alımlarla bu gerilemeyi kapattık ve artıya geçtik. Şu an emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personel sayımız 306 bin kişidir” dedi.