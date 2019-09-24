Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi - CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın IMF yetkilileriyle Ankara’da gizlice görüştüğü ortaya çıktı. Her fırsatta “hükûmet IMF ile anlaştı” iddiasını ortaya atan CHP ve İYİ Parti’nin, kapalı kapılar ardında IMF ile görüşmesine tepki yağdı. CHP adına Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın katıldığı toplantıya İYİ Parti’den Ekonomi Politikaları Başkanı Mustafa Cihan Paçacı yerine partide herhangi bir görevi bulunmayan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın katılması dikkat çekti. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak’ın da hazır bulunduğu toplantının katılımcılarıyla IMF Türkiye Temsilcisi Ben Kelmanson görüştü. IMF heyetinin, 4. Madde görüşmeleri kapsamındaki programı önceden Hazine ve Maliye Bakanlığına bildiriliyor. Fakat Ankara Hilton Oteli’nde yapılan görüşmenin Bakanlığın programında olmadığı belirtildi.



“TOPLANTI MEŞRU DEĞİL”

Türkiye’nin yıllardır kapısına muhtaç edildiği IMF yetkilileri ile gizli görüşme gerçekleştiren CHP ve İYİ Parti’ye tepki yağdı. IMF İcra Direktörü Raci Kaya CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yapılan görüşmeye sert çıktı. Kaya “Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye’ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir” ifadesini kullandı.



ÇELİK: CHP, IMF’YE DANIŞMANLIK MI YAPIYOR?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “CHP’nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP’liler mi IMF’ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda” dedi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli de “CHP’nin IMF özlemi kıyıya vurdu” diye konuştu.



ÖZTRAK: BASINA DUYURMAYA GEREK DUYMADIK

IMF ile ne görüşüldüğü kamuoyu tarafından merak edilirken CHP ve İYİ Partili yetkililerden ise konuya ilişkin açıklama geldi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, IMF’nin “4. Madde Konsültasyon Çalışması” çerçevesinde toplantının yapıldığını ifade etti. Toplantının içeriği ile ilgili de “Fikirlerimizi aldılar” diyen Öztrak “Neden basına duyurulmadı” sorusu üzerine ise buna gerek görmediklerini söyledi.



YILMAZ SİNİRLENDİ

İYİ Parti adına toplantıya katılan Durmuş Yılmaz da basın mensuplarının görüşmeye ilişkin soruları üzerine sinirlenerek “Bunlar rutin işler” savunmasını yaptı.

Sosyal medyadan da vatandaşlar IMF ile gizli görüşme yapan CHP ve İYİ Parti’ye tepkisini ortaya koydu.



BAKANLIK: UYARDIK

Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemiştir. Bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır. CHP ve İYİ Parti’nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam meydana getirilmesine müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF’den kimin medet umduğunu da görmüştür.