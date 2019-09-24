2014 yılında Muş’ta çalıştığı iş yerinin önünden kaçırılan Turan Arslan için eyleme iştirak eden anne Güzel Arslan, 5 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi. Arslan “Askerden 5 ay önce gelmişti, bir sabah dükkâna gitti ve bir daha görüşemedik. Çok aradık bulamadık, hiçbir yerden haber alamadık. Acılı ailelerini burada toplandığını gördüm, ben de katıldım. Oğlum duyuyorsa gelsin, 5 yıldır gözlerimizde yaş kalmadı” dedi.
HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 46 oldu
24.09.2019 - 05:26 | Son Güncelleme: 24.09.2019 - 05:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 21’inci gününde 46’ya yükseldi.
Etiketler : hdp,haberler,otyurma eylemi,
652231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652231.aspx
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