Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014 yılında Muş’ta çalıştığı iş yerinin önünden kaçırılan Turan Arslan için eyleme iştirak eden anne Güzel Arslan, 5 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi. Arslan “Askerden 5 ay önce gelmişti, bir sabah dükkâna gitti ve bir daha görüşemedik. Çok aradık bulamadık, hiçbir yerden haber alamadık. Acılı ailelerini burada toplandığını gördüm, ben de katıldım. Oğlum duyuyorsa gelsin, 5 yıldır gözlerimizde yaş kalmadı” dedi.