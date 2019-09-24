Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da, evlatları dağa kaçırılan ailelerin HDP önünde acı bekleyişi sürerken, terör örgütü PKK’nın hain bir plan hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı.

Hacire Akar’ın 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet için başlattığı isyanın çığ gibi büyümesi Kandil ve siyasi uzantısı HDP’nin rahatını kaçırdı. Evlatların isteyen acılı ailelerin tehditlere rağmen geri adım atmaması üzerine terör örgütü ve yandaşları, türlü yalanlara başvurdu. Hainler son olarak Kulp ilçesinde ormana odun toplamaya giden yedi köylüyü şehit etti. Bunlara rağmen Diyarbakır anneleri, HDP il binasının önünden ayrılmayınca terör örgütü PKK, başka bir planı devreye sokmaya kalkıştı. İstihbarat birimleri, PKK’nın kaçırılan çocuklarla kara propaganda videosu çekip, örgütün yayın organlarında ve sosyal medyada yayınlayacağını tespit etti. Alınan bilgilere göre, eli kanlı örgüt, kaçırdığı çocukları, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde restoran, otel, kafe, eczane, mağaza ve alışveriş merkezleri gibi iş yerlerinde görüntülemeye başladığı ve hazırlanan mizansene göre onlara “Anne beni merak etme, ben gurbette para kazanmaya geldim. Rahatım iyi, para biriktiriyorum” gibi açıklamalar yaptırttığı öğrenildi.



İSTİHBARAT DEŞİFRE ETTİ

Terör örgütünün bu şekildeki videoları hazırladıktan sonra kendi kaynakları aracılığıyla sosyal medyadan yayınlatıp, annelerin eylemini bitirmeyi amaçladığını tespit eden istihbarat birimleri, bu hain planı da uygulamaya geçemeden deşifre etmiş oldu. Hem Irak’ın kuzeyinde kesintisiz süren Pençe harekâtları hem de koordineli olarak Türkiye sınırı içindeki bölgelerde hava destekli harekâtlarla büyük darbeler yiyen PKK terör örgütünün çekeceği videolarla, örgüt içinde artan çözülmeleri de engellemeyi hedefliyor.