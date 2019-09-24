Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Die Welt gazetesine mülakat veren Başbakan Babis “Avrupa’da siyasetçiler mültecilerin kota ile ülkelere dağıtılmasını savunuyor. Biz bunu kabul etmeyeceğimizi açıkça dile getirdik. Düzensiz göç konusunda dayanışma içindeyiz ve maddi olarak yardım ediyoruz. Burada öncelikle insan kaçakçılarıyla mücadele edilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan mültecilere nasıl yardım edilebileceği konusunda somut plana sahip. Bunun için ilk önce Erdoğan ile görüşmek lazım” dedi.