Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyon çerçevesinde bölgede önemli gelişmeler yaşandı. Millî Savunma Bakanlığı, iki F-16’nın iki saat Suriye hava sahasında uçtuğunu açıkladı. Millî Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ‘’Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi’’ denildi.



SINIRA TAKVİYE SÜRÜYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin istediklerinin olmaması durumunda eylül ayı sonunda harekât düzenlenebileceği mesajının ardından sınır hattında başlayan hareketlilik devam ediyor. Şanlıurfa şehir merkezinde bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askerî konvoy Akçakale’ye ulaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik tedbirleri altında ilçeye ulaşan 15 zırhlı aracın sınır karakollarına konuşlandırılacağı öğrenildi. Bu arada Akçakale’de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs noktasında konuşlu zırhlı araçlara da bakımları yapılarak, Türk bayrakları asıldı. Zırhlı araçların, Fırat’ın doğusunda ABD ile ikinci ortak kara devriyesinde kullanılabileceği belirtildi. Dün ayrıca Suriye’nin kuzeyinden gelen ABD’ye ait iki adet askeri helikopter de Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi. Helikopterlerin ortak hava devriyesine katılacağı öğrenildi. Fırat’ın doğusundaki terör varlığının sonlandırılarak, sınır güvenliğinin sağlanması ve yerlerinden edilmiş sivillerin dönüşünün desteklenmesi amacıyla Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine harekât sinyali vermesinin ardından Akçakale’de Müşterek Harekât Merkezi kurulmuştu. Ardından Fırat’ın doğusunda, altı defa hava, bir defa da kara devriyesi yapıldı.