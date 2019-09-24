Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2012’de başlayan dönüşüm sürecinde bugüne kadar ise, toplam 282 bin 261 hak sahibine 3 milyar 666 milyon lira kira yardımında bulunuldu. Sırasıyla İstanbul, Ankara, Şırnak, İzmir ve Antalya en fazla kira yardımı yapılan iller oldu. İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Van ise, kredi kullanacak hak sahiplerine Bakanlık tarafından en fazla faiz desteği verilen iller arasında yer aldı. Acil öncelikli olan 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içerisinde bitirmeyi hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu çerçevede 100 bini İstanbul’da olmak üzere, her yıl 300 bin konuta el atacak.