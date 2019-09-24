Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 2011 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yazılı sınav soru ve cevaplarının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu şahıslarca sınavdan önce temin edilip örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddialarına yönelik olarak 65 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında sınav tarihinde Kayseri'de görevli olan şüphelilerden olan 3 kişi, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında Ankara ve İstanbul'un şüphelisi olan 4 şüpheli şahısta yakalandı.