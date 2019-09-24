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Hakkari kırsalında operasyon: 7 terörist etkisiz hale getirildi
24.09.2019 - 12:51 | Son Güncelleme: 24.09.2019 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında;Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : hava harekatı,hakkari,operasyon,terörist,
652322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652322.aspx
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