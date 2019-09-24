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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
24.09.2019 - 13:41 | Son Güncelleme: 24.09.2019 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : fetö,operasyon,istanbul,gözaltı,
652329 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652329.aspx
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