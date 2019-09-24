Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "#OurVoiceErdoğan" (Sesimiz Erdoğan) hashtagi ile Trend Topic (TT) oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer aldı ve Genel Kurul'a hitap etti.

Konuşmasında İsrail'in Filistin'deki işgalleri, Suriye krizi, ırkçılık, nükleer silahlanma, DEAŞ'la mücadele, Kıbrıs meselesi gibi konulara değinen Erdoğan'ın söylemleri dünyada geniş yankı uyandırdı.

Erdoğan'ın hitabından önce açılan "#OurVoiceErdoğan" (Sesimiz Erdoğan) hashtagi kısa sürede Türkiye'de Trend Topic (TT) listesinde ilk sıraya yükseldi. Hashtag dünya gündeminde de zirveye yerleşirken, iletilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından mesajlar ve videolar da paylaşıldı.