Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
24.09.2019 - 21:30 | Son Güncelleme: 24.09.2019 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Katar Emiri Al Sani,
652417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652417.aspx
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