Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
25.09.2019 - 01:27 | Son Güncelleme: 25.09.2019 - 01:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.
Etiketler : erdoğan conte,italya başbakanı,
652440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652440.aspx
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