Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İşte o tepkiler:

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş: Bir otel odasında gizli bir görüşme yapılmış, bu görüşme basından gizlenmiş. CHP neden bunu otel odalarında gizli kapaklı yapıyor? Türkiye’nin önümüzdeki süreçleriyle alakalı CHP ya da İYİ Parti’ye bir rol mü biçiliyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: IMF ile anlaşmaya Türkiye’yi zorlama var. Bunu, IMF’nin taleplerini Türkiye’de hayata geçirmek için bir lobi faaliyeti yürütmek olarak algılıyoruz. Kapalı kapılar ardından Türkiye’ye bir rota çizilemez. Türkiye anlaşmaya zorlanamaz. Şimdi soru sorma sırası bizde; Sayın Öztrak, IMF ile hangi anlaşma gayreti içerisindesiniz? Sürekli ‘IMF ile anlaşma içerisindeler’ iddianız bir temenniden mi ibaret? IMF ile anlaşma yetkisini bu millet size vermedi. 5-6 yıllık geriye gidecek olursak, Gezi olaylarından bu yana faiz lobisi ne istiyorsa onu hayata geçirmek isteyen çevreler, Türkiye’deki dâhili uzantılarıyla harekete geçmiş durumda.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Bildiğimiz kadarıyla IMF heyeti gelir, Türkiye’deki sivil toplum ve belirli mesleki kuruluşlarıyla görüşür. Bu normal olan durumdur. Siyasi partilerle de görüşebilir. Ama siyasi partiler bu görüşmeyi bildirir. Hükûmetten, Ekonomi Bakanlığından ya da hazineden birileri de bu görüşmede bulunur. Teamül böyledir. Hükûmet, Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapılıyor ama devlet düşmanlığına giden bir seyir var. Burada ‘ekonomi daha kötüye gitsin’ diye bir gayret var...

TURAN: BASINA YANSIMASA KİMİN HABERİ OLACAK!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Seçimle iktidar olamayacaklarını anlayan CHP ve İYİ Parti, bir süredir meşruiyet dışı alan açma gayretindeler. Bunlar vesayet ilişkilerinin eski Türkiye’de kaldığını ne yazık ki öğrenemediler. Siyaset şeffaflık ister. Medyaya yansıyan IMF’nin kapısında bekleyen eski Türkiye özlemlerini gösteren bu meşruiyet dışı görüntülerin, kendileri açısından talihsiz bir durum olduğu kanaatindeyiz. Sürekli ‘’Ekonomi 1 Nisan’dan sonra IMF’ye emanet edilecek’ diyenler, bakıyoruz arka planda IMF ile gizli kapaklı görüşmeler yapıyor. Basına yansımasa kimin haberi olacaktı? ‘IMF ile sözü kesmiş, nişanı-nikâhı bir arada 31 Mart sonrasına bırakmış’ diyen CHP parti sözcüsü bugün düğünü kendisi yapmaya kalkıyor.