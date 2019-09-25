Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması ve dağ kadrosunda uzun yıllar kaldıktan sonra güvenlik güçlerine teslim olan P.S, çocukların kandırılarak nasıl dağa götürüldüğünü ve PKK ile HDP arasındaki ilişkiyi anlattı. Örgütte sağlıkçı olarak yer alan P.S, üniversite okuduğu yıllarda, açılan kültür merkezleri aracılığıyla HDP’den önce, aynı siyasi çizgide yer alan siyasi partilerin il binalarında bir araya geldiklerini söyledi. Terör örgütünün genellikle ailesi bölünmüş ve madde bağımlısı gençleri dağa kaçırmaya çalıştığını dile getiren P.S, PKK içerisinde yer aldığı süreçte şehir merkezinde kiralanan evlerde kaldıklarını ifade etti. P.S, “HDP binasında da kalınıyordu. Diyarbakır’da o zaman belediyeye devredilen Gazi Köşkü’nde özellikle örgütün yerel kadrosu olarak adlandırılanlar kalıyordu” diye konuştu.

Terör örgütünce görevlendirilmesi üzerine 3 aya yakın kaldığı kırsalda gördüklerinin örgütü sorgulama sürecine girmesine neden olduğuna işaret eden P.S, şöyle konuştu:

Çocukların nasıl kandırıldığını, ellerine nasıl silah verildiğini, o korkan çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm. O çirkin ve alçak yüzü ortaya çıktı. Tecavüzleri gördüm. Bu gerçekten çok kötüydü. O gencecik dünya güzeli kızlara tecavüzleri gördüm. ‘Yoldaşlık’ ilişkisi deniliyor ya öyle bir şey yoktu, onu birebir gördüm. Komutanları ne derse o. Bir de şunu gördüm. Alt düzeydekilerin ayağındaki ayakkabı yırtıkken, komutan bin, bin 500 liralık ayakkabı giyiyordu. Adalet falan yoktu, hakaret vardı. Bunların hepsine bire bir şahit oldum. ‘Özgür yaşam’, ‘Rahat hareket edeceksiniz.’ deniliyor. Çocukların ceplerine sigara konuluyor, eline silah veriliyor. Şehirde de aynı şey söz konusu, gençlerin cebine para konuluyor. Madde bağımlısı birçok genç vardı. Madde temin ediliyordu. Özgür yaşam dedikleri bu, bu şekilde kandırılıyorlar. Yaralılar onlar için kesinlikle ayak bağı ve ölüme terk ediliyorlar. Yaralı çocukların kucaklarına el yapımı patlayıcı verip, patlatıyorlardı. O çocukların gözlerindeki o korkuyu anlatamıyorum. Bu çocuklar kandırılarak götürülüyorlar. İçlerinde kaldığım süre içerisinde o kadar geri dönmek isteyen genç vardı ki; kadın kampı dedikleri bölgede kampın çevresi kaçış olmasın diye tamamen mayınlarla çevrilmişti.