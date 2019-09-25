Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 45 ailenin acılı bekleyişi sürüyor. Anneler çocuklarına kavuşma ümidiyle 22 gündür HDP önünden ayrılmazken, terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı direnci kırmak için her türlü alçaklığı sergiliyor. 18 Eylül’de Muş’tan Diyarbakır’a gelerek HDP önündeki oturma eylemine katılan İkram Gürtük’ün 5 yıldır görüşemediği oğlu Musa’nın (21) ölüm haberini aldı. Kimlik tespiti ve DNA eşleşmesi yapıldıktan sonra oğullarının cenazesini teslim alan Gürtük ailesi, Muş’a döndü. Musa Gürtük’ün annelerin direncini kırmak için terör örgütü tarafından infaz edildiği ya da ölüme gönderildiği tahmin ediliyor. Bir haftadır oğlu için nöbet tutan anne Gürtük “Ben çocuğumu PKK’dan geri istiyorum. O daha çok küçük bıraksınlar. 16 yaşındaki yavrumun aklını çelerek onu dağa çıkaranlara sesleniyorum. Düşün bizim yakamızdan artık “ demişti.

“İKİZİN SENİ BEKLİYOR”

Kızı Songül için 11 Eylül’den bu yana oturma eylemi yapan Fatma Akkuş ise dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. Akkuş, kızının ve kayıp çocukların bulunmasını isteyerek “22 gün değil, 22 ay da olsa bekleyeceğiz. Ben bekliyorum. Çocuklarımızı ya ölü ya diri getirsinler. Onların gelme imkânı yoksa bizi görüştürsünler. 5 sene insan nasıl bir çocuğundan haber alamaz? Çocuklarımızı istiyoruz. Bu acı yeter artık. Kızıma da sesleniyorum; gelsin devlet arkasındadır. Kızım, Songül’üm gel artık. İkizin sensiz bir şey yemiyor. Sen lahmacun seviyorsun diye o da yiyemiyor” diye konuştu.

24 YILDIR SÜREN UMUT

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünde 24 yıl önce PKK’lı teröristlerce oğlu dağa kaçırılan 82 yaşındaki Hurinaz Omay, yıllardır elinden düşürmediği fotoğrafıyla oğlunun geri döneceği günü bekliyor. Diyarbakır’daki eyleme katıldıktan sonra köyüne dönen Hurinaz Nine “Oğlumu çok aradım. İki kez Kandil’e, sonra Mahmur’a gittim ama sonuç alamadım. Bu işi kâfir bile yapmaz. Müslümanız ve Peygamber efendimizin ümmetiyiz. Getirip çocuklarımızı versinler” dedi.

Bu arada, HDP önündeki ailelere ziyaretler de sürüyor. AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil’in yanı sıra Trabzon, Ordu, Artvin, Giresun, Rize ve Konya’dan gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, acılı anneleri tek tek dinledi, destek verdi.