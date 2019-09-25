Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada tutuklu sanık Ahmet Oktar Babuna savunma yaptı. Adnan Oktar’ın mason olduğunu açıklayan Babuna “Amerikalı mason localarında Müslümanlığı anlattım. Bütün üstatlar Adnan Bey’e gelir. Adnan Bey, 33. derece masondur. Loca kurma yetkisi var. Bütün dünyanın gözü önünde oldu, Kur’ân-ı kerimi locaya koydurttuk” dedi. Oktar’ın avukatı da “Masonluk İçişleri Bakanlığına bağlı resmî bir dernektir” diye konuştu.

Savunmasının bir diğer kısmında Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk’in, cinsel eylemlerle ilgili iddiaları sorması üzerine Babuna, “Biz Allah’tan korkarız. Zina haramdır. Ben evli bir insanım. Asla böyle bir şey yapmayız” diye kendini savundu.