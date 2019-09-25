Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.
Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polisleri taşıyan servis aracına bombalı saldırı!
25.09.2019 - 07:43 | Son Güncelleme: 25.09.2019 - 07:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.
Etiketler : adana,adana saldırı,polis aracı saldırı,
652473 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652473.aspx
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