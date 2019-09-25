Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıran 1, Kıran 2 ve Kıran 3 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Yurt içinde gerçekleştirilen terörle mücadele harekatlarının Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında da bölücü terör örgütünün; kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla gerçekleştiriliyor. Kıran-3 Harekatı’nda 7 komando taburu, 16 Polis Özel Harekat timi, 25 güvenlik korucu timiyle birlikte toplam 155 operasyonel tim, 2 bin 325 personel görev aldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Kıran” Operasyonları kapsamında terörle mücadele harekat bölgesinin genişleyerek kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.

Operasyon 4 gündür sürüyor

Kıran-3 Operasyonu 21 Eylül 2019 tarihinde başladı. Herekol ve Bestler Dereler Bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında başlayan operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında, Herekol bölgesinde 7, Bestler Dereler Bölgesinde 9 olmak üzere, aralarında İçişleri Bakanlığının Gri Kategori listesinde aranan Orhan İnce ve Canda Kıçi, Kader Malgoz’unda bulunduğu toplam 16 terörist hava destekli ve karadan yürütülen operasyonda etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda silah mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Öte yandan 6 mağara, barınak, sığınak ve 4 El Yapımı Paylayıcı (EYP) imha edildi.