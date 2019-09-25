Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırıda yaralanan 4 vatandaş ile 1 polis memuru Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, saldırıda yaralanan polis ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Şevkin, "Kozan yolunda çevik kuvveti taşıyan servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polislerimize acil şifalar diliyor, terörü nefretle kınıyorum. Adana'mıza, Türkiye'mize geçmiş olsun" dedi.