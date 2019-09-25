Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin hakkında, HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşmasında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Eylül'de görülen duruşmada Buluttekin hakkında hükmedilen 10 ay hapis cezasına ilişkin hazırlanan kararda, merkez Bağlar ilçesindeki partinin il binasında 7 Ocak 2018'de "Yerel Kadın Konferansı"nın düzenlendiği ve şüphelinin de bu konferansta konuşma yaptığı bildirildi.

Buluttekin'in savunmasına da yer verilen kararda, şüphelinin konuşmasında "şehit" ifadesini kullanmış olabileceğini aktardığı ancak propaganda yapma kastının olmadığını ileri sürdüğü yer aldı.

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin "terör örgütü propagandası yapmak" suçuna ilişkin değerlendirmesine de yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek, övmek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmek, propaganda suçunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Böylelikle silahlı örgüt, çeşitli yöntemlerle ve süreklilik gösterir biçimde propagandası yapıldığında onun varlığını sürdürmesine yardımcı olacak ve saldırılarını yapması kolaylaşacaktır."