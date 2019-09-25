Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'teki gözlem noktaları için hazırlanan beton blokları taşıyan 30 tır, Reyhanlı ilçesine geldi. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi. Ayrıca, Afrin sınırındaki birliklere de 10 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldığı görüldü.
Sınır birliklerine beton blok sevkiyatı
25.09.2019 - 13:11 | Son Güncelleme: 25.09.2019 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere 40 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.
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652560 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652560.aspx
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