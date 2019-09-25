Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'teki gözlem noktaları için hazırlanan beton blokları taşıyan 30 tır, Reyhanlı ilçesine geldi. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi. Ayrıca, Afrin sınırındaki birliklere de 10 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldığı görüldü.