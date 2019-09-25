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31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddialarına
25.09.2019 - 14:47 | Son Güncelleme: 25.09.2019 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıklarda seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı. Hazırlanan iddianamelerde, Kadıköy ve Ataşehir’de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında “görevi ihmal” suçundan 1’er yıla kadar hapis cezası istendi.
Etiketler : seçim,yolsuzluk,dava,
652582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652582.aspx
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